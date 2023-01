Tuttosport: “Assalto a Nzola, Toro in pole”

Il Toro non molla M’Bala Nzola. “Vagnati negli scorsi mesi lo ha trattato a più riprese, accarezzando anche l’idea di prenderlo a gennaio. Poi rimandando l’operazione all’estate, in un primo momento pensando di poterne rilevare il cartellino a parametro zero. Nel contratto firmato a suo tempo con la società ora nelle mani di Robert Platek, c’è però una clausola che consente allo Spezia di allungare di una stagione il contratto dell’attaccante. Detto, fatto: la nuova scadenza è fissata nel 2024” si legge tra le pagine del quotidiano. Nonostante il rinnovo, il Toro vorrebbe comunque portare l’attaccante sotto la Mole a giugno: “Proprio in vista della sessione di mercato che aprirà a giugno 2023 i granata, in riferimento allo spezzino, partono un piede avanti rispetto alla concorrenza. Merito del lavoro impostato da tempo con l’entourage del giocatore e con lo Spezia” scrive Tuttosport.