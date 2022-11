Tuttosport: “Avanti Ricci! Con lui il Toro non perde mai”

Si era sentita la sua mancanza, ma ora è tornato e si è ripreso il suo posto in mediana. Samuele Ricci è una sorta di amuleto per il Torino, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Un po’ amuleto, un po’, soprattutto e semplicemente, giocatore forte e imprescindibile per i granata. Una volta di più il successo maturato contro il Milan prova che Samuele Ricci è un elemento decisivo, per il Torino di Juric. A certificarlo è il percorso tenuto dalla squadra con e senza il regista. [...] con Ricci in mediana, sono arrivate quattro vittorie (Monza, Cremonese, Udinese e Milan) e due pareggi (Lazio ed Empoli, uniche sfide impattate dal Torino, in stagione)".