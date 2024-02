Tuttosport: “Bellanova piace in Premier: interesse di Aston Villa e Manchester United”

Le ottime prestazioni di Raoul Bellanova con la maglia del Torino hanno attirato l'attenzione di alcuni club di Premier League: "Nelle ultime settimane, infatti, sono stati segnalati e avvistati, in più di un’occasione, scout provenienti dall’Inghilterra ad assistere alle gare del Torino. In un paio di circostanze c’erano emissari dell’Aston Villa, che non è un mistero stia cercando un laterale destro per la prossima stagione" si legge sulla pagine del quotidiano che poi aggiunge: "Aston Villa ma non solo: all’Olimpico per Roma-Toro c’era pure un osservatore del Manchester United".