Tuttosport: “Bellanova scalda mezza Premier”

L'ottima stagione di Bellanova non sta passando inosservata. 1 gol e 5 assist per l'ex Cagliari e Inter, con la Premier League che osserva interessata. "Il numero 19 granata sta attirando sempre di più le attenzioni dei club inglesi. L’Aston Villa l’aveva già monitorato dal vivo in un paio di gare; mentre all’Olimpico - in occasione di Roma-Torino - c’era uno scout del Manchester United. A queste 2 società se ne è aggiunta una terza: ci riferiamo al West Ham, che ha inviato un proprio emissario settimana scorsa a Udine per studiarlo da vicino".