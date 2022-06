Tuttosport: “Belotti non chiarisce il futuro, ma smentisce l’opzione Monza”

C'è ancora poca chiarezza su quale sarà il futuro di Andrea Belotti, ma almeno una cosa sembra certa, il Gallo non andrà al Monza, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport: "«Non è vero quello che hanno scritto i giornali», a proposito di un possibile trasferimento in Brianza. Il Gallo, per ora, chiude le porte a Berlusconi e Galliani. O più semplicemente non intende dare indizi, nonostante Juric si aspettasse una risposta definitiva entro un paio di giorni dall’ultima giornata di campionato contro la Roma".