Tuttosport: “Belotti vuole rimanere ma non vuole firmare”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La questione relativa al rinnovo di Andrea Belotti continua a tenere banco in casa Toro. Juric, nel postpartita di Coppa con la Cremonese ha affermato che il numero 9 resterà in granata ma che non vuole ancora firmare il rinnovo propostogli dalla società. Una situazione particolare, che potrebbe portare il Gallo a restare sino al termine del contratto, ma senza dare la possibilità al Toro di monetizzare nel caso di addio la prossima estate. Così Tuttosport riassume la questione. "Il ballo continua: Belotti tiene aperto lo spiraglio per una eventuale uscita entro fine agosto, strizza l’occhio alla permanenza, ma non sottoscrive il rinnovo usando quale scudo il rifiuto ad accettare la clausola rescissoria che Cairo vorrebbe infilare nel contratto (40 milioni)". Nel frattempo dal mondo granata arrivano dichiarazioni importanti che riguardano il Capitano. Così Vagnati: "Belotti di questo Toro è un corno. Speriamo possa rimanere con noi il più a lungo possibile, c’è ancora tempo per parlarne, anche se il contratto è in scadenza nel 2022. Ci siamo parlati più volte, e la società ha fatto uno sforzo notevole per arrivare al rinnovo di contratto. Lui non ha escluso di voler restare: tutto è ancora aperto, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni". Così Mandragora: "Dopo il suo infortunio ho preso io la sua fascia, ma tornerà a indossarla lui. E’ il nostro capitano e lo sarà per tutta la prossima stagione".