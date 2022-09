Tuttosport: “Boga al Leicester libera Praet”

Ultimo giorno di mercato. Tuttosport analizza le ultime trattative in ballo in casa granata. "Sì, a questo punto è davvero quasi tutto pronto, per infiocchettare il regalo - scrive il quotidiano in apertura - Dennis Praet che Juric vuole per aumentare le soluzioni offensive del suo Torino: come si scrive da qualche giorno i granata hanno piazzato la zampata vincente rivolgendo al Leicester l’offerta giusta, quella da 8,5 milioni". Gli inglesi aspettavano però di chiudere un'operazione in entrata per sostituire il belga. In questo è l'Atalanta, prossimo avversario dei granata, a tendere una mano al Toro offrendo Boga agli inglesi. Andrà tutto definito nella giornata odierna, il tempo è scaduto. E chissà che, cessioni permettendo, non ci sia spazio per qualche giocatore che da tempo piace per rinforzare la mediana: "Né l’Udinese né il Verona chiudono rispettivamente per Makengo e Tameze, però nemmeno procedono con particolari sconti. Entrambi costano attorno ai 12, 13 milioni di euro. Soldi che se fossero sommati all’investimento Praet porterebbero il totale delle ultime due operazioni a quota 20 milioni. C’è poi Nandez, conteso al Napoli anche in queste ultime battute ma pure lui giocatore abbastanza caro: 2 milioni per il prestito oneroso cui ne andranno poi aggiunti 8 in sede di riscatto, per convincere il Cagliari".