Tuttosport: “Boga al Leicester può sbloccare Praet al Toro”

Tuttosport nella sua edizione odierna fa il punto sul mercato del Torino. Secondo il quotidiano piemontese, i granata potrebbero riabbracciare Dennis Praet durante il prossimo mercato di gennaio. Il trequartista belga tornerebbe volentieri nella squadra di Juric e lo stesso allenatore croato non ha mai nascosto la sua ammirazione per l'ex Sampdoria. La riuscita di questo affare dipenderà dalla disponibilità del Leicester che lo liberebbe più facilmente nel caso in cui l'atalantino Jeremie Boga si trasferisse in Inghilterra. Se l'esterno ivoriano, che fin qui ha trovato poco spazio a Bergamo, decidesse di trasferirsi al Leicester, allora il ritorno di Praet in granata potrebbe diventare realtà. Le alternative per il Toro però non mancano e un nome in ascesa secondo Tuttosport è quello di Diego Rossi, 24enne uruguaiano del Fenerbahce.