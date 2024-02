Tuttosport: “Boom di pubblico per la Salernitana”

"A differenza del recente passato, il mercato di gennaio non ha regalato il colpo. L'acquisto di prospettiva, il giocatore del quale potersi innamorare a prima vista - si legge - . Nel 2022 arrivò Samuele Ricci dall'Empoli, l'anno scorso toccò a Ivan Ilic, pupillo di Juric dai tempi del Verona. Stavolta è il turno di Lovato, Masina e Okereke. Tutti profili da rilanciare, tutti nomi che sicuramente non scaldano il cuore dei tifosi. Non adesso, almeno. Ma la gente non aveva bisogno di un mercato faraonico per credere nel Toro e in una classifica sempre più interessante".