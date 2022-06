Tuttosport: “Bremer, appuntamento preso con il Tottenham”

"Il Torino è alla ricerca di un’asta il più possibile allargata su un panorama internazionale per la cessione di Bremer" scrive Tuttosport, che poi continua - "E' sempre più una lotta a 3, al momento: le due milanesi e il Tottenham. Variabili possibili sullo sfondo: altre inglesi, il Bayern e forse anche il Psg". Nel frattempo, a quanto riporta il quotidiano, ci sarebbe in programma un incontro proprio con il Tottenham, fissato per settimana prossima, in particolare tra Vagnati e Paratici. "Il Tottenham ragiona su un possibile range economico tra i 30 e i 40 milioni, compresi i bonus. Si vedrà. L’asta internazionale sta decollando, il Torino ha ovviamente tutto l’interesse ad alimentarla".