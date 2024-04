Tuttosport: “Buongiorno, Bellanova e Ricci: solo Toro”

Buongiorno, Bellanova e Ricci: da questi tre giocatori deve ripartire il Torino la prossima stagione per provare a costruire una squadra che ambisca all'Europa. "Urbano Cairo, dopo il derby, ha assicurato che quello di sabato sera non è stato l’ultimo derby di Alessandro Buongiorno con la maglia granata: un’affermazione forte e decisa, quello che volevano sentirsi dire i tifosi del Toro. Ed è chiaro a tutti che per costruire una squadra ancora più tosta in grado di prendersi di slancio l’Europa, magari anche più prestigiosa della Conference che è l’obiettivo attuale" scrive il quotidiano tra le sue pagine.