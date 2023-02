Tuttosport: “Buongiorno cuore Toro, a centrocampo più alternative per Juric”

Alessandro Buongiorno, leader dentro e fuori dal campo, per la prima volta potrebbe giocare il derby con la Juventus con al braccio la fascia da capitano: "Quando Buongiorno ha giocato, anche se solo per un minuto, la squadra granata non ha mai perso", scrive Tuttosport. Ed è proprio il difensore granata ad invitare tutti i tifosi al Filadelfia domani, 26 febbraio, per l'allenamento a porte aperte. Il derby è una gara diversa dalle altre, e l'entusiasmo del gruppo lo dimostra. E se Buongiorno è una colonna della difesa, d'altro canto Ivan Juric dovrà decidere bene chi schierare soprattutto a centrocampo: Ilic potrebbe essere un'opzione, vista la prestazione contro la Cremonese, ma Samuele Ricci potrebbe non recuperare in tempo per affiancarlo. Ecco che per Linetty, Gineitis e Adopo, si apre uno spiraglio di possibilità: nel caso in cui l'ex Empoli non dovesse farcela, ci sarebbe un posto libero che potrebbe garantire al polacco o agli ex Primavera un posto contro la Juventus.