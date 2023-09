Tuttosport: “Buongiorno, Schuurs e Ricci, la forza di rispondere no”

Tuttosport quest'oggi propone un focus su delle situazioni di mercato che hanno visto protagonista il Torino nel corso dell'ultima estate. Il club granata, infatti, si è visto costretto a resistere agli attacchi delle altre squadre per diversi suoi elementi pregiati come Alessandro Buongiorno, Perr Schuurs e Samuele Ricci. La vicenda relativa al difensore cresciuto nel vivaio granata è nota, l'Atalanta era pronta ad offrirgli un ingaggio migliore e la possibilità di giocare l'Europa League ma lui ha rifiutato perché si sente un simbolo del Toro. Non sono mancati anche gli interessamenti dalle big italiane e straniere per Schuurs e Ricci ma la società ha fissato dei prezzi molto alti per loro e ha quindi rifiutato le proposte giudicate insoddisfacenti. Nelle ultime ore di mercato sono poi arrivate anche delle offerte di Milan e Genoa, rispettivamente per Antonio Sanabria e Pietro Pellegri ma trattandosi di due pedine molto importanti per Juric, c'è stata l'immediata chiusura della società.