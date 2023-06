Tuttosport: “Buongiorno sempre più leader”

"Sempre più leader, anche al di là dell'oceano: Alessandro Buongiorno - da New York che in questi giorni sta ospitando pure il presidente granata Urbano Cairo - attraverso Instagram calibra parole che vanno nel solco di

quanto messo in atto negli ultimi mesi - si legge su Tuttosport - . C'è tanta magia, nel 2023 di un ragazzo che il 9 giugno ha compiuto 24 anni. Se nella prima parte della stagione era stato convincente, nel nuovo anno la qualità delle sue prestazioni si è clamorosamente impennata. E cresciuto da ogni punto di vista, acquisendo quella fiducia in se stesso e maturando una personalità che lo rende un mastino in marcatura, ma anche un regista basso di piede educato".