Tuttosport: “Cairo adesso tocca a te, il sì di Juric inizia da Praet”

"I tifosi lo adorano, la squadra lo segue ciecamente, la società vorrebbe prolungargli il contratto - esordisce Tuttosport nell'edizione odierna - Ivan Juric si è messo in una posizione ideale, nel Toro". Il rinnovo del tecnico croato resta una priorità, per evitare che possa partire: "Cairo ha una sola strada - secondo il quotidiano - mettere Vagnati nelle condizioni di operare con una facoltà di spesa che gli consenta di centrare gli obiettivi fissati sia per gennaio che per l’estate". Lunedì avrà inizio il mercato invernale: "Uno resta per distacco il rinforzo chiesto dal tecnico granata. Risponde al nome di Dennis Praet. Dopodiché Vagnati a gennaio si concentrerà su un portiere se partirà Berisha, su un esterno di centrocampo in caso di cessione di uno tra Aina (favorito) o Singo, su un mediano e su un centravanti - due colpi di primo livello da prevedere in estate. Che potrebbero essere per il centrocampo Palacios, Campione del Mondo con l’Argentina e nel club domiciliato al Bayer Leverkusen, e per l’attacco Nzola - o elementi di pari o superiore valore - per il quale proseguono i confronti con lo Spezia".