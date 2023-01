Tuttosport: “Cairo dà il via libera, Ilic e Hien: ci siamo!”

Siamo alle battute finali per sbloccare la trattativa che porterebbe in granata Ivan Ilic e Isak Hien, come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport: "Oggi scenderanno in campo - il Torino a Firenze, il Verona contro il Lecce -, lunedì potrebbero ritrovarsi per definire la doppia trattativa Ilic-Hein. [...] Nel summit dell’altra sera tra Urbano Cairo, Davide Vagnati e Ivan Juric, di cui il tecnico parla in maniera approfondita a pagina 8, il presidente granata ha dato l’ok all’operazione, autorizzando il forte investimento di 18 milioni (15+3 di bonus, di cui 2 quasi sicuri) che il direttore dell’area tecnica ha proposto ai gialloblù contro i 20 chiesti inizialmente: ma siamo molto vicini e c’è addirittura chi sostiene che lunedì potrebbe arrivare l’annuncio. Ilic subito in granata, il difensore a luglio".