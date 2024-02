Tuttosport: “Cairo e Juric, il grande freddo”

E' partito il botta e risposta tra Juric e Cairo. "Io voglio restare qui per tanto tempo, ma voglio portare in alto questo club perché lo merita. Voglio obiettivi chiari, vivacchiare non mi interessa" ha detto Juric dopo la vittoria con il Lecce. Non si è fatta attendere qualche minuto dopo la risposta di Cairo che ha detto: "Non mi interessa un c...o. Ne abbiamo parlato e riparlato, adesso centriamo gli obiettivi e poi vedremo. Juric l’ho voluto, l’ho difeso nei momenti difficili e gli pago un annuale da 2 milioni, chi più del sottoscritto lo stima, però si vive bene anche senza Juric". Il contratto del tecnico granata scade a giugno 2024 e su di lui è forte l'interesse del West Bromwich. Secondo il quotidiano, in caso di addio di Juric i nomi caldi sul taccuino di Vagnati sono quelli di Gattuso e Vanoli.