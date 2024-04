Tuttosport: “Cairo sceglie l’allenatore. Piste Gilardino, Italiano e Palladino”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione odierna di Tuttosport analizza il mercato panchine per il Torino. Secondo il quotidiano piemontese il presidente Urbano Cairo sta valutando una lista di tre nomi per sostituire il partente Ivan Juric a fine campionato. Nell'elenco del numero uno del club granata ci sono tre allenatori attualmente già seduti su delle panchine di squadre di Serie A. Si tratta di Vincenzo Italiano (Fiorentina), Alberto Gilardino (Genoa) e Raffaele Palladino (Monza). Viene poi fatto anche il nome di una quarta possibile scelta che risponde al nome di Paolo Vanoli, attuale allenatore del Venezia. Quest'ultimo è un vecchio pallino di Vagnati, direttore dell'area tecnico del Toro, e sta facendo molto bene con i lagunari nella serie cadetta, l'obiettivo è infatti ottenere la promozione in Serie A.