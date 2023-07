Tuttosport: “Cairo non ha intenzione di cedere Ricci, pronto il rinnovo”

Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 e giovane di belle speranze, è uno dei diamanti più scintillanti del Torino. Lo sa bene Cairo, che ha già respinto le avances della Lazio di Claudio Lotito. Tuttosport fa il punto della situazione sul centrocampista. "Anche il Torino ha la sua linea del Piave e si chiama Ricci. Per gli aculei, chiedere a Lotito. Per la resistenza, a Cairo. Per il limite oltre al quale non andare, a Juric. Nelle scorse settimane, tuttavia, era emerso chiaramente come Cairo non avesse alcuna intenzione di mettere Ricci sul mercato, al di là del fatto che possa valutarlo non meno di 30 milioni". Anzi, l'idea è quella di un rinnovo: "Nei patti c’è lo strameritato adeguamento dell’ingaggio, con annesso prolungamento sino al 2028 come Buongiorno. Oggi come oggi, Ricci guadagna circa 700 mila euro netti, uno stipendio sottodimensionato rispetto alla media granata".