Tuttosport: “Cairo tra Vanoli e Italiano”

Con l'addio di Juric, Urbano Cairo è alla ricerca del tecnico che siederà sulla panchina dei granata la prossima stagione. Il preferito del presidente è Vincenzo Italiano che stasera con la sua Fiorentina potrebbe fare un grande favore al Torino vincendo la finale, che permetterebbe ai granata di approdare ai playoff di Conference League: "Tutti davanti alla tv a tifare Fiorentina, e pure lo storico gemellaggio tra le due tifoserie aiuterà a liberare i cuori. Poi, a cose fatte, si vedrà se davvero Italiano troverà l’accordo finale con il Bologna: Cairo pronto a buttarsi sulla preda, eventualmente (occhio poi anche a un’altra variabile: se Lotito e Tudor dovessero già separarsi in modo del tutto clamoroso, Italiano diventerebbe un obiettivo pure per la Lazio). Come si sa, con realismo Vagnati ha intanto già prenotato il tecnico del Venezia, Vanoli: che domani e domenica si giocherà la promozione in A contro la Cremonese (trattative finali con il Torino nella prossima settimana, quando verranno a galla anche le decisioni di Italiano)" si legge tra le pagine del quotidiano.