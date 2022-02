Tuttosport: “Carezze e sferzate: Juric commenta il mercato”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidani in edicola

Nella conferenza stampa pre Udinese-Torino di ieri - sabato 5 febbraio -, Ivan Juric ha tracciato un bilancio circa le operazioni di calciomercato fatte dal Torino nella sessione di gennaio appena conclusa. Come riporta Tuttosport nell'edizione odierna del quotidiano, il tecnico croato ha apprezzato la fiducia concessagli da Cairo, che è invece mancata ad agosto: "Il calciomercato di agosto, fatto all’ultimo attraverso i prestiti, non è stato un mercato di fiducia. Ora siamo sulla stessa linea, dobbiamo ancora migliorare la comunicazione e i rapporti, ci deve essere più chiarezza su ruoli e competenze, non ci deve essere alcun dubbio su chi decide cosa, però sono stati fatti grandi passi avanti. Considerati poi i problemi economici, non mi aspettavo che il presidente decidesse di mettere altri soldi". E' uno Juric che però mostra anche della delusione riguardo alla vicenda Gatti:"Se dico che uno è forte, me lo devono prendere subito. Non chiedere opinioni in giro: voglio fiducia, ben sapendo che però va anche conquistata. Per Gatti mi spiace, è forte e poche volte escono giocatori di questo livello dalla C o dalla B".