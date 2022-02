Juric pre Udinese-Torino: “Mercato giusto: il presidente Cairo ora ha fiducia”

Siamo collegati dalla sala stampa dello Stadio Olimpico "Grande Torino" per la conferenza stampa di Ivan Juric in vista del prossimo impegno del Toro. Domani, domenica 6 febbraio, alle ore 18 i granata affronteranno alla Dacia Arena l'Udinese in una gara valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A 2021/2022.