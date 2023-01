Tuttosport: “Caso Berisha: c’è il Southampton”

Berisha non sta trovando spazio tra le fila granata in questa stagione, e non mancano le voci di mercato su un suo possibile addio, come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport: "Nessuna presenza in Coppa Italia, zero minuti giocati in campionato. Neppure nei primi due turni agevolissimi di Coppa, contro Palermo e Cittadella, Etrit Berisha, è sceso in campo. E ha giocato pochissimo anche nelle amichevoli. Evidentemente c’è qualcosa che si è rotto nei suoi rapporti con Juric perché la situazione è diventata insostenibile, tanto da non essere più convocato. [...] Tutto sembrava in fase stagnante, ma in queste ultime ore si è aperto uno spiraglio: gli inglesi del Southampton, ultimi nella Premier, hanno perso per infortunio il secondo portiere e si sono rivolti al club granata per avere informazioni su Berisha. Ovviamente la società inglese non avrebbe problemi a pagare l’ingaggio del giocatore e per questo motivo la trattativa ha qualche possibilità di decollare".