Tuttosport: “C’è il Lecce per un’altra svolta”

"Da Lecce al Lecce: quel 28 ottobre, in cui i granata hanno vinto in Salento con un gol di

Buongiorno, è cambiato il sistema di gioco dei granata che passarono passati, finalmente, alle due punte - si legge - . In quella partita partirono titolari Sanabria e Pellegri, mentre Zapata entrò nella ripresa in quanto reduce da un leggero affaticamento muscolare. È stata la svolta tattica, che però non è stata accompagnata sempre da un adeguato rifornimento agli attaccanti. Ed è proprio questo il problema che la squadra si sta