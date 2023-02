Tuttosport: “Certezza Sanabria, sarà lui al centro dell’attacco a San Siro”

Se da una parte ci sono ancora alcuni dubbi di formazione che fanno riflettere Juric, dall'altra il tecnico croato si prepara alla sfida di stasera a San Siro contro il Milan con una certezza. A guidare l'attacco granata sarà Sanabria, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Juric è stato poi categorico, parlando di Sanabria: «Sarà titolare. Altri attaccanti puri non abbiamo (Pellegri non è ancora pronto, ndr). Puoi inventarti altre cose (lo stesso Vlasic, oppure Karamoh o Seck prima punta, ndr), ma sono soluzioni temporanee, che non danno certezze». E il paraguaiano ama i fraseggi ben più che i lanci lunghi da inseguire a perdifiato. Avere un talento come Vlasic in mediana può dunque rivelarsi doppiamente utile per Sanabria, con Miranchuk e il più atletico Karamoh sulla trequarti (caratteristiche diverse, compatibili)".