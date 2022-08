Tuttosport: “Cistana vicino. Il Toro spera in un ritorno di Pobega”

Calciomercato protagonista sulle colonne di Tuttosport in questo lunedì. Si legge: "Intanto, arriva un ulteriore elemento in difesa. Il Toro è infatti a un passo da Andrea Cistana, 25 anni, centrale del Brescia: un elemento che andrebbe a completare il reparto difensivo, visto che Armando Izzo è stato escluso dal progetto. Il bresciano è giocatore di prospettiva". E su Tommaso Pobega, e un suo possibile ritorno, Tuttosport aggiunge: "Il milanista non trova spazio con Pioli: conviene a Maldini farlo “addormentare” in panchina e deprezzarne il valore? L’ipotesi di un ritorno in granata, magari nell’ultimo giorno di mercato, non è campata in aria, converrebbe a tutti".