Tuttosport: “Con il Monza Sanabria si fa più bello”

"Quel Vlasic cuore Toro e Modric "Sei un grande" - Scrive Tuttosport, proseguendo - Gol strepitoso all'Egitto e in patria elogiano anche un suo gesto di sensibilità nei confronti di un disabile. Con il Monza Sanabria si fa più bello, vuole tornare titolare. Con i brianzoli è già stato decisivo due volte con reti spettacolari. Juric ritrova anche Tameze, si gioca un posto in difesa con Vojvoda. Bellanova in gruppo, sabato ci sarà."