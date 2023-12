Tuttosport: “Con Ivan si va troppo in giostra”

Il rapporto tra Ivan Juric, dirigenza e anche squadra è stato abbastanza discontinuo. Un fattore che ha sempre bloccato il Torino quando sembrava arrivare il salto di qualità e Tuttosport pone la sua attenzione proprio su questo, con un riguardo anche al rinnovo: "Con Ivan Juric si va troppo in giostra, una volta su e l’altra giù: il suo rapporto con il Toro, sin dall’inizio, è improntato alla discontinuità su tutti i fronti. In campo e fuori. I risultati altalenanti non hanno mai portato certezze e anche i rapporti con la dirigenza spesso hanno toccato picchi di alta incomprensione, che solo ultimamente si sono un po’ normalizzati con il presidente Cairo che poco tempo fa era anche andato a consegnare al tecnico la maglia celebrativa delle cento presenze sulla panchina granata. Come oramai tutti sanno, però, il contratto del tecnico scadrà il 30 giugno e non ci sono sentori di rinnovo".