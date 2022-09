Tuttosport: “Con Juric i calciatori del Toro ora valgono 50 milioni in più”

Tuttosport quest'oggi ha pubblicato un interessante analisi sui valori di mercato della rosa del Torino. Ne emerge che il Toro sotto la gestione Juric sta andando incontro ad un rialzo in positivo dei valori dei cartellini dei suoi calciatori. In totale c'è una crescita di 50 milioni di euro dato che si passa dagli iniziali 138 milioni (quando è arrivato Juric) agli attuali 188. Gli esempi più chiari di questa crescita sono Buongiorno (passato da 6 a 10 milioni), Djidi (da 3 a 6), Zima (da 6 a 9) e Vojvoda (da 6 a 10). I migliori passi in avanti sono però quelli compiuti dai centrocampisti Ricci e Lukic. L'italiano grazie alla cura Juric ha incrementato il suo valore da 8,5 ad almeno0 16 milioni. Il serbo invece poteva toccare anche quota 20 ma l'ammutinamento di Monza lo ha bloccato a quota 15 milioni. Non è tutto rosa e fiori però in questa squadra perché giocatori come Singo e Sanabria stanno vivendo una fase di annebbiamento e il loro valore di mercato non è in crescita.