Tuttosport: “Con Malinovskyi si può puntare all’Europa”

Tuttosport quest'oggi fa il punto sulla rosa del Torino che nelle ultime ore si è arricchita di Nikola Vlasic tornato in granata a titolo definitivo dopo il prestito della scorsa stagione. La prima richiesta di Juric è quella di un altro trequartista, utile per completare un reparto ad oggi composto da Radonjic, Karamoh, Seck, Verdi e lo stesso Vlasic. Se il DT Davide Vagnati riuscisse a regalare all'allenatore quel Ruslan Malinovskyi che tanto piace allora il Toro potrebbe puntare all'Europa nel corso della prossima annata. I granata si sono infatti rinforzati sulle fasce con l'arrivo di Bellanova e a centrocampo con Tameze. In difesa si possono contare sempre sulle prestazioni di un reparto collaudato e già l'anno scorso uno dei migliori di Serie A. L'ucraino ex Atalanta rappresenterebbe quindi il giusto rinforzo per cercare di fare il salto di qualità anche se la ciliegina sulla torta sarebbe un nuovo attaccante da usare come alternativa a Sanabria e Pellegri.