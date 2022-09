Tuttosport: “Con Ricci ko, in mezzo c’è da soffrire. Lukic a guidare la mediana”

Il focus di Tuttosport riguardante il Torino, nell'edizione odierna del quotidiano, è dedicato a Sasa Lukic, il quale è ormai pienamente reintegrato nel gruppo dopo l'ammutinamento pre-Monza. Il serbo, adesso, complice l'infortunio di Ricci, e la mancanza di alternative a centrocampo, ha riconquistato la titolarità, mentre, nel frattempo, i suoi agenti lavorano per trovare con la società un accordo sul rinnovo. Si legge: "Lukic in questa fase è opportuno si defili, lasciando ai propri agenti, e dall’altra parte a Cairo e Vagnati, il compito di trovare una definizione al nuovo contratto. Dopo un leggero ritardo, adesso per il centrocampista scatta l’ora di resettare, pensando soltanto al campo". Lui e Linetty, infatti, dovranno guidare la mediana granata almeno per le prossime tre partite, ovvero sino alla sosta per le nazionali del weekend del 25 settembre, mentre aumentano le chance di giocare per Adopo e Ilkhan: "L'infortunio patito nel riscaldamento a Bergamo terrà Ricci lontano dal campo fino alla ripresa a Napoli, lasso di tempo in cui saranno chiamati agli straordinari Lukic e Linetty e in cui potrebbero affacciarsi con maggior frequenza come alternative i giovani Ilkahn e Adopo".