Tuttosport: “Concorrenza per Shomurodov, possibile sorpresa Praet”

Non solo Ilic, il Torino continua a monitorare altri obiettivi per regalare rinforzi a Ivan Juric, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Sullo sfondo del mercato granata continua a esserci anche la figura di Dennis Praet, un giocatore che Ivan Juric sperava di tornare ad allenare pure in questa stagione, dopo lo scorso campionato in prestito. Tra tutti i colpi di scena emersi in questi giorni attorno a Ilic, il braccio di ferro per Shomurodov e la ricerca di un esterno difensivo di spinta, non va escluso che in coda al mercato il Torino possa fare un tentativo anche per Praet. [...] Intanto resta in piedi anche il braccio di ferro con la Roma per Shomurodov. [...] L’attaccante nel mirino del Toro interessa anche alla Cremonese (lo ha chiamato Ballardini) e al Lille. E ora si è mosso pure il Bayer Leverkusen".