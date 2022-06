Tuttosport: “Congelato Gabriel, Maggiore a un passo”

Spazio al mercato nell'edizione odierna di Tuttosport. In apertura la situazione legata alla porta granata, con l'intreccio di mercato tra Gabriel e Dragowski. "Il Torino sembrava avesse messo le mani su Gabriel, tra pochi giorni libero dai vincoli, ma Dragowski è una buona opportunità". I granata valutano entrambi e stanno facendo alcune riflessioni in questi ultimi giorni. Per la difesa invece si cerca sempre il successore di Bremer. E' spuntato il nome di Thiaw, molto apprezzato in Germania, ma il favorito resta Solet "giocatore con il quale il Torino ha già trovato l'intesa economica: ingaggio e durata del contratto sono argomenti già affrontati brillantemente con l'entourage del ragazzo", manca però l'ok del Salisburgo. A centrocampo, Tuttosport ribadisce l'opzione Maggiore, che prende sempre più quota e la suggestione Pessina, una richiesta che arriverebbe dallo stesso Juric. In attacco invece si allontana Joao Pedro, più vicino alla Salernitana che al Torino.