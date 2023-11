Tuttosport: “Contro il Frosinone il Toro conta ancora su Pellegri”

L'edizione odierna di Tuttosport nelle pagine riservate al Torino analizza la precedente vittoria contro il Lecce e trae diverse considerazioni in vista dell'impegno di Coppa Italia di domani contro il Frosinone. Tra i vari nomi da confermare spunta anche quello di Pietro Pellegri, attaccante che fino ad ora ha visto poco campo e molti infortuni. A seguire le parole del quotidiano: "Fin qui, nella sua carriera, Pietro Pellegri ha collezionato più infortuni che gol. Una serie tale da incidere non soltanto sul fisico dell’attaccante, ma comprensibilmente anche sul lato psicologico. Si parla infatti di un ragazzo di 22 anni che, quando ne aveva 16, si è visto valutare dal Monaco - che lo aveva acquistato dal Genoa nel gennaio del 2018 - 31 milioni, bonus compresi". Ora Pellegri mette nel mirino la Coppa Italia: "Rilanciare Pellegri, avere nuove conferme da Sanabria, consentire a Zapata di ritrovare la forma adatta: questi gli obiettivi di Juric e del suo staff in relazione ai centravanti granata".