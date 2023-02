Tuttosport: “Contro la Juventus Juric ha bisogno del miglior Sanabria”

Nel derby della Mole di questa sera Ivan Juric ha bisogno del miglior Sanabria, uno che di gol alla Juventus se ne intende, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Sanabria sa come si fa. Il paraguaiano, infatti, è l’unico giocatore della rosa granata ad aver segnato nel derby. Addirittura una doppietta nella sua prima sfida ai bianconeri: nell’aprile del 2021, infatti, realizzò due reti e i granata, in vantaggio per 2-1, furono raggiunti a dieci minuti dalla fine da una prodezza di Cristiano Ronaldo. Ha già colpito la Juve, dunque, e conosce i punti deboli dell’ex compagno Bremer che stasera lo seguirà come un’ombra. Sarà una sfida nella sfida e Juric spera che la sua punta riesca a concretizzare il lavoro dei compagni visto che sino a oggi, sotto l’aspetto del gol, Sanabria ha deluso un po’: in 21 presenze, tra campionato e Coppa Italia, ha segnato soltanto 5 reti e servito un assist. Non è mai stato un attaccante molto prolifico (solo 6 reti in Serie A, al massimo, in una stagione), difficilmente riuscirà a raggiungere la doppia cifra, anche se sotto l’aspetto dell’impegno mai nessuno ha avuto qualcosa da ridire".