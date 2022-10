Tuttosport: “Dalla Maratona arrivano cori contro Cairo”

A fare da contraltare alla bella vittoria del Torino sul Cittadella ci sono i cori provenienti dalla curva Maratona, con i tifosi che hanno messo nel mirino il presidente granata Cairo come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Chi si fa sentire è la Maratona: forte e chiara. E no, non sono esattamente 92 minuti di applausi di fantozziana memoria. I primi novanta secondi, infatti, sono tutti dedicati al presidente Urbano Cairo. Il «vattene» iniziale anticipa un paio di cori irripetibili e reiterati. Una voce che risuona in tutto lo stadio semi-vuoto, che funge da amplificatore del dissenso. Una disapprovazione unanime, con Cairo presente in tribuna ad ascoltare ogni singola sillaba degli improperi a lui riservati. Questo è l'effetto dell'ennesimo derby perso durante il suo regno".