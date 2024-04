Tuttosport: “Dentro o fuori Toro: derby senza appello”

"La sconfitta di Empoli ha complicato il cammino della squadra di Juric. Una vittoria porterebbe non solo tre punti, ma anche una significativa spinta emotiva. - Scrive Tuttosport, che continua - La partita di sabato potrà avere ripercussioni importanti in vista della prossima stagione per entrambe le squadre. Ilic vede Juve. Pellegri è out, oggi Fila aperto. Sul quotidiano troviamo anche un'Intervista a Rizzitelli ultimo granata a segnare una doppietta in un derby: "Buongiorno lo sente più di ogni altro, ma il valore aggiunto di Juric è Zapata. Punto forte anche su Sanabria, che però deve essere più cattivo, Vlasic è forte, ma non è ancora riuscito a esprimere tutto il suo valore"