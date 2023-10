Tuttosport: ” Derby verità, non si può mentire”

L'edizione odierna di Tuttosport dedica molto spazio al derby di questa sera e pone nelle sue pagine un confronto tra le due squadre. Entrambe stanno vivendo un periodo dubbio e vincere è dunque necessario. Ieri in conferenza stampa hanno parlato gli allenatori delle due squadre. Ecco le parole de quotidiano riguardo Juric: "Radonjic neanche convocato. «Non sarà la sua partita», ha detto categoricamente Juric. Scelta punitiva: e non solo per il rendimento a testa in giù e l’uscita di scena polemica del serbo durante la gara col Verona. I chiarimenti auspicati non sono arrivati: anzi."