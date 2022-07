Tuttosport: “Difesa Toro, spuntano Schuurs e Lucumì”

Spuntano due nomi nuovi per la difesa granata per rimpiazzare la partenza di Gleison Bremer. Secondo quanto riportato dal quotidiano, "si tratta di Perr Schuurs dell’Ajax e Jhon Lucumì del Genk, ma tutti e due i candidati non sono facili da raggiungere". Su Schuurs è forte anche l'interesse di Fiorentina e Bologna e attualmente i viola sembrano essere in vantaggio, mentre per Lucumì c'è battere anche qui la concorrenza del Bologna che "lo ha inserito tra i suoi preferiti: il colombiano costa meno dell’olandese ma per portarlo a casa ci vogliono comunque 9-10 milioni" scrive Tuttosport. Oltre a loro due, c'è da ricordare la trattativa in fase avanzata per Denayer, difensore svincolato dopo l'esperienza con il Lione: "i granata hanno offerto al calciatore un contratto quadriennale e tra l’entourage del belga e il Toro c’è un