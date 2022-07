Tuttosport: “Djuricic e Nandez obiettivi di mercato. Si cerca il sostituto del Gallo”

Una separazione, quella tra Andrea Belotti e il Torino, un po' fuori dalle righe: nessuna comunicazione da parte del giocatore, e troppo tempo in attesa da parte dei tifosi, molti dei quali rimangono amareggiati dal suo comportamento. La notizie è arrivata ufficialmente dal sito del Torino, con una nota di ringraziamento e un augurio per il futuro, niente di più. Il finale che il popolo granata si aspettava sicuramente non era questo, e per di più in queste circostanze. Ma il tempo scorre, la squadra inizierà il ritiro lunedì, e la concentrazione deve rimanere anche sul calciomercato: il direttore sportivo Vagnati sta facendo ciò in suo potere, ma senza concludere nulla, al momento. Tante sono le piste aperte, tra cui Djuricic e Nandez, per arrivare poi a Solet, Joao Pedro e Dovbyk, ma tutte sembrano avere delle richieste troppo alte che il Toro non puo' permettersi. Perchè? Di fondamentale importanza, intanto, dovrebbe essere la cessione di Gleison Bremer, e di qualche giocatore che Juric non ha intenzione di far rientrare nei suoi piani: dopo quei passi, allora forse si potrà pensare a qualche colpo di mercato. Tra i nomi per il centrocampo, anche, dopo la perdita di Mandragora, spunta Maggiore dello Spezia, e il club ligure è intenzionato a voler di più di quanto i granata abbiano offerto. "Ma siamo solo al 2 luglio. E anche le altre squadre, a parte eccezioni, non han mosso foglia. E si dibattono tra gli stessi problemi economici del Toro, se non peggio. E Vagnati le prova tutte ed è vero. E la cessione di Bremer imprimerà una svolta, prima o poi. Non è ancora il caso di sparare giudizi tranchant, allora", scrive Tuttosport.