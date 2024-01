Tuttosport: “Doig è più vicino al Toro, occhio anche a Wijndal”

Nell'edizione odierna di Tuttosport ampio spazio viene dato al mercato. La priorità è un esterno mancino: "Vagnati sta lavorando per soddisfare l'esigenza di Juric. Sono stati allacciati contatti con il Verona, che venduto Hien all'Atalanta sta prendendo in serie considerazione la possibilità di liberarsi di Doig, 21 anni, per superare l'attuale momento di grave difficoltà economica. Il costo del cartellino si aggira sui 6 milioni". Il Toro sta valutando anche altre piste, tra cui quella che porta a Owen Wijndal, terzino sinistro di 24 anni in prestito all'Anversa ma di proprietà dell'Ajax. Su di lui conclude il quotidiano: "Un tipo molto veloce, naturalmente propenso a fornire assist dentro l'area di rigore. Fisico ben strutturato nonostante non sia un gigante, le statistiche dimostrano che vince numerosi contrasti ed è bravo a saltare l'uomo. La valutazione del giocatore è di circa 6-7 milioni".