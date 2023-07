Tuttosport: “Doig e Vlasic, la svolta è possibile”

Nell'edizione odierna di Tuttosport si fa un punto sul mercato del Torino. "Schuurs è il giocatore da sacrificare in tempi brevi per finanziare le entrate - scrive il quotidiano - Per il difensore centrale sono in corsa le inglesi West Ham, Liverpool e Crystal Palace". E questo porterebbe a una svolta, secondo il quotidiano, sul mercato in entrata. "Alla prima voce il terzino sinistro prenotato è Doig del Verona: non è la risibile distanza di un milione o poco più sulla valutazione del cartellino a essere ostacolo alla definizione dell’affare" spiega Tuttosport. E su Vlasic conclude, preventivando la cessione di Schuurs o Singo: "Nel caso in cui il West Ham non calasse di un euro dalla richiesta di 13 milioni, e se Juric come sta facendo insistesse, Vagnati avrebbe la possibilità di chiudere per l’attaccante croato alla cifra dalla quale il West Ham non sta derogando".