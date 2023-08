Tuttosport: “Dopo Lazaro, Toro su Correa. L’attaccante ci pensa”

"Joaquin Correa ci sta pensando - scrive Tuttosport nell'edizione odierna, dedicando un focus all'ultima suggestione del mercato granata - Non ha detto sì al Torino che lo ha appena chiesto all’Inter in prestito con diritto, ma nemmeno ha risposto con un no. Riflette. Soppesa le offerte già ricevute, intanto non esclude nulla". I vertici nerazzurri sono determinati a cedere l'argentino, che sa di non poter continuare all'Inter; in più la sua uscita aprirebbe le porte al ritorno a Milano di Alexis Sanchez. Conclude il quotidiano: "Cairo ha un ottimo rapporto con Marotta, si sa. E così il presidente del Torino ha chiesto all'ad dell'Inter la disponibilità a cedere l'argentino in prestito con diritto di riscatto. Marotta non ha detto no. Anche lui si è preso qualche giorno di tempo, vorrebbe incassare dalla cessione dell’argentino: nei prossimi giorni lo chiameranno altri presidenti, altri ds. L’Inter è anche disposta a pagare una parte dell’ingaggio di Correa (3,5 milioni netti all’anno), in caso di prestito con obbligo di riscatto. Ma fors’anche con diritto, se nessuno aprirà subito il portafoglio per il cartellino"