Tuttosport: “Febbre Toro-Roma è corsa al biglietto”

Sono già 17mila i biglietti venduti per il match tra Torino e Roma in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. La bella vittoria di Salerno contro la squadra di Sousa ha portato entusiasmo e per la gara di domenica la Maratona è sold out e i Distinti quasi: restano a disposizione spazi laterali. "Buone notizie, evviva, pure per ciò che concerne la curva Primavera, su cui aleggiano ancora quegli altri, di effetti collaterali: gli esperimenti sociali contro il Napoli e l’Inter. Ma a ‘sto giro sarà praticamente una curva occupata soltanto da tifosi del Toro, nonostante arrivi una big come la Roma" scrive il quotidiano.