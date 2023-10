Tuttosport: “Fiducia in Juric, per Cairo «solo un po’ di sfiga»”

L'edizione odierna del quotidiano parla della sconfitta subita ieri dai granata in casa contro l'Inter. Tra i vari temi affrontati ci sono anche le parole del presidente Urbano Cairo nel post-partita. A seguire un estratto di Tuttosport: "Ivan Juric si strapperebbe i capelli, ma anche la faccia del presidente Cairo dopo la sconfitta contro l'Inter è tutta un programma. Un misto di delusione, amarezza e preoccupazione. Nella fase più difficile della gestione Juric il rischio è che l'ambiente si rassegni ad una stagione che dopo nove partite sia già da buttare via. Non può andare bene, ovviamente. Per questo Cairo, pur colto dallo sconforto mentre abbandona lo stadio, non cerca colpevoli. Ma punta il dito contro la malasorte..."