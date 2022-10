Tuttosport: “Finora Radonjic ha dimostrato di rendere di più in contropiede”

"L’esultanza, la corsa sfrenata verso Ivan Juric, l’abbraccio con l’allenatore. Sì, questo può diventare un nuovo inizio per Nemanja Radonjic - si legge su Tuttosport - , un giocatore che è praticamente già del Toro – come Vagnati aveva svelato alla chiusura del mercato (vedi l’obbligo di riscatto di due milioni) – e che ora dovrà abituarsi ai nuovi ritmi che ancora non riesce a metabolizzare e gestire del tutto. Pensare che l’inizio del serbo è stato importante. Ottime prestazioni impreziosite da due gol. Uno in Coppa Italia contro il Palermo e poi quello alla Cremonese dello scorso 27 agosto. Era la terza giornata del campionato, il Toro viaggiava imbattuto e stava per prendersi i tre punti anche allo Zini: di Radonjic la rete del 2-0, prima dell’inutile gol dei lombardi. Sì, il serbo era partito davvero forte, entusiasmando il pubblico con le sue giocate e mostrandosi al meglio in coppia con Vlasic".