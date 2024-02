Tuttosport: “Furia dei tifosi su Vanja, il Toro ora punta su Musso o Gollini”

Il rendimento negativo di Vanja Milinkovic Savic non è più una novità in casa Torino e secondo quanto raccolto da Tuttosport, la società granata si sta guardando attorno per trovare un nuovo portiere per la prossima stagione. I nomi preferiti dal club di Urbano Cairo sono quelli di Juan Musso dell'Atalanta e di Pierluigi Gollini del Napoli. Per l'estremo difensore argentino, la formazione bergamasca chiede circa 7-8 milioni di euro e lui accetterebbe con piacere la destinazione granata. Per entrambi non sarebbero delle trattative troppo complicate in quanto nessuno dei due è titolare fisso nelle proprie squadre e quindi in estate è attesa una mossa da parte di Vagnati per cercare di dare una soluzione al problema portiere che continua ad affliggere da tempo il Torino.