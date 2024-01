Tuttosport: “Futuro Toro, Pirola è il nuovo nome in difesa”

"C'era anche il capitano dell'Under 21 italiana nel menù della cena di giovedì scorso tra Urbano Cairo e l'agente Beppe Riso" scrive Tuttosport nell'edizione odierna avanzando il nome di Lorenzo Pirola, centrale classe 2002, gestito proprio da Riso. Continua il quotidiano: "In estate Riso punterà, infatti, a muovere verso un top club il gioiello torinista e vorrebbe orchestrare una duplice operazione. Fuori Buongiorno (piace a Milan, Bayern Monaco e a un paio di club inglesi), dentro Pirola". Con la Salernitana nel frattempo il Torino continua a trattare per Lovato: "Un incastro possibile con la partenza di Zima destinazione Amburgo. Lavori in corso. Gli stessi che riguardano la possibile partenza di un altro assistito di Riso: Pietro Pellegri, apprezzato da Genoa, Monza ed Empoli. Come sostituto c’è l’idea Rafa Mir, in uscita dal Siviglia e proposto ai dirigenti granata nelle scorse ore".