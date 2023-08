Tuttosport: “Gemello e Sanabria allungano le mani”

"Dopo aver battuto 2-0 la Feralpi Salò e 2-1 il Modena, il Torino si sottopone oggi a un esame molto importante: l’avversario è il Lens - si legge sul quotidiano - , squadra che ha chiuso l’ultima Ligue 1 al secondo posto in classifica e che quindi giocherà in Champions League. Un avversario tosto che domenica 13, una settimana prima rispetto ai granata, debutterà nel campionato francese sul campo del Brest (il giorno dopo la squadra granata sarà di scena in Coppa Italia contro una tra Feralpi Salò e Vicenza). Dall’amichevole di questo pomeriggio cercherà delle risposte Ivan Juric, soprattutto da quei giocatori apparsi ancora un po’ indietro nella condizione nel ritiro di Pinzolo. È il caso, per esempio, di Antonio Sanabria. La partita contro il Lens sarà anche un test importante per Luca Gemello che, con Vanja Milinkovic-Savic ancora out per un problema muscolare, avrà il compito di difendere la porta granata".