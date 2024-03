Tuttosport: “Gineitis, salto di qualità”

"Gvidas Gineitis, 19 anni, centrocampista, 12 presenze nella nazionale della Lituania, a Napoli ha conquistato tutti - si legge - . I tifosi, sicuramente, ma anche Ivan Juric: e a questo punto è probabile che il tecnico croato da qui alla fine del campionato gli conceda più spazio di quanto non abbia fatto finora. Per diversi motivi: il primo e più significativo è che lo merita, il secondo è che in prospettiva può diventare un elemento molto importante per il Toro".